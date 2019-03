V Ljubljani že 25. Festival inovativnih tehnologij

Ljubljana, 9. marca - Na Fakulteti za računalništvo in informatiko in Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se bo danes odvil že 25. Festival inovativnih tehnologij. Gre za eno največjih promocijskih prireditev na področju približevanja znanstvenih in raziskovalnih dosežkov inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji mladim generacijam.