V Mariboru predstavitev pionirk arhitekture, gradbeništva in oblikovanja

Maribor, 8. marca - V Hiši arhitekture Maribor danes postavljajo v ospredje pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja. Na razstavi bodo predstavili dela desetih ustvarjalk, med katerimi so diplomantke Jožeta Plečnika in predstavnice povojnih generacij, ki so študij zaključile pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.