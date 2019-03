Konec tedna več kot sto ilegalnih prehodov meje, prijeli tudi voznike, ki so prevažali tujce

Ljubljana/Novo mesto/Koper, 18. marca - Policisti so konec tedna med varovanjem državne meje prijeli skupaj 102 tujca, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Pet tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito, ostali pa so še v postopku. Pri tem so ujeli tudi dve vozili, s katerimi so tujce nezakonito pripeljali čez mejo.