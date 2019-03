Madžar prevažal deset tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Kozina, 19. marca - Na območju Policijske uprave (PU) Koper so policisti od ponedeljka zjutraj obravnavali 12 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Šest državljanov Pakistana in štiri državljane Bangladeša je v vozilu prevažal madžarski državljan, zoper katerega bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Koper.