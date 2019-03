V družbi glasbenic začetek 22. Pripovedovalskega festivala

Ljubljana, 22. marca - Z nocojšnjim dogodkom Odpiramo! se v Klubu Cankarjevega doma (CD) začenja 22. Pripovedovalski festival, ki ga bodo zaznamovali miti, gradivo Milka Matičetova o Reziji ter rabe oziroma zlorabe zgodb. Festival vključuje dogodke za najmlajše in odrasle, k njegovemu soustvarjanju pa so vabljeni zanimivi ustvarjalci in odlični performerji.