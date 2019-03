Pripovedovalski festival tokrat o mitih, Reziji ter (zlo)rabi zgodb

Ljubljana, 14. marca - Med 22. in 31. marcem bo v Cankarjevem domu (CD) in po drugih ljubljanskih prizoriščih potekal 22. Pripovedovalski festival. Kot je povedala programska vodja festivala Špela Frlic, bo letošnji program obsežen, premišljen in raznolik, v ospredju pa bodo tri teme; gradivo Milka Matičeta o Reziji, miti ter rabe oziroma zlorabe zgodb.