Na Vodnikovi domačiji vrata odpira Pravljični studio

Ljubljana, 17. marca - Na Vodnikovi domačiji bodo danes ob 11. uri odprli Pravljični studio. V njem bodo obiskovalce na zanimiv in ustvarjalen način seznanili z glavnimi evropskimi pravljičnimi motivi, evropskimi zbiralci folklornega gradiva in pravljičarji, temeljnimi evropskimi nacionalnimi zbirkami ljudskih pravljic in temeljnim znanjem s področja teorije pravljic.