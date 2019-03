Špela Frlic za STA: Pripovedovanje je veščina, ki se je naučiš tudi s poslušanjem

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 15. marca - Programska vodja 22. Pripovedovalskega festivala Špela Frlic je za STA spregovorila o pomenu in vlogi pripovedovanja v današnjem z zgodbami zelo zasičenem svetu. Glede pripovedovanja jo zanima, kaj vse še lahko postane, in ne pristaja na kalupe o tem, komu je namenjeno. Naučiš se ga tudi tako, da sam pripoveduješ in pozorno prisluhneš drugim.