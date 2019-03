Na Jesenicah praznujejo 90-letnico mesta

Jesenice, 20. marca - Jesenice danes praznujejo 90 let, odkar so pridobile mestne pravice in s tem status mesta. Ob okroglem jubileju so pripravili vrsto prireditev, katerih vrhunec je današnja proslava ob občinskem prazniku. Kot pravi jeseniški župan Blaž Račič, je na Jesenicah vrsta izzivov, ki se jih je treba lotiti, da bo položaj mesta ob stoletnici še boljši.