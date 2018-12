Na Gorenjskem nov veter predvsem na Jesenicah, v Naklem in Kranju

Tržič/Jesenice/Bohinj/Škofja Loka, 3. decembra - Na Gorenjskem so župana v drugem krogu volili v šestih občinah. Na Jesenicah in v Naklem sta slavila izzivalca aktualnih županov Blaž Račič in Ivan Meglič, v Tržiču pa je župansko funkcijo zadržal Borut Sajovic. V Škofji Loki, Kranju in Bohinju bodo na izpraznjene županske stolčke sedli Tine Radinja, Matjaž Rakovec in Jože Sodja.