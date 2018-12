Na Jesenicah zmagal izzivalec dosedanjega župana Blaž Račič

Jesenice, 2. decembra - Jeseničani so se po 12 letih županovanja Tomaža Toma Mencingerja odločili za spremembo, saj so v današnjem drugem krogu lokalnih volitev za novega župana izvolili Blaža Račiča. Po delnih neuradnih podatkih so mu namreč zaupali 64,2 odstotka glasov, Mencingerju pa 35,8 odstotka.