Slovenija izrazila sožalje Novi Zelandiji ob terorističnem napadu

Ljubljana, 15. marca - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem terorističnem napadu na Novi Zelandiji, ki je zahteval najmanj 49 življenj, poslal sožalno pismo generalni guvernerki Nove Zelandije Patriciji Lee Reddy. V imenu državljanov Slovenije in v svojem imenu je izrazil globoko sožalje in sočutje vsem Novozelandcem in svojcem preminulih.