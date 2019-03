Napadalca v Judovskem muzeju v Bruslju obsodili na dosmrtno ječo

Bruselj, 12. marca - Francoza Mehdija Nemmoucha, ki ga je sodišče prejšnji teden spoznalo krivega umora štirih ljudi v islamističnem napadu na Judovski muzej v Bruslju pred skoraj petimi leti, so danes obsodili na dosmrtno ječo. Njegovega pajdaša Nacerja Bendrerja pa so obsodili na 15 let zapora. Oba se sicer lahko na odločitev sodišča še pritožita.