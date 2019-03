Informacijski pooblaščenec zoper izolsko bolnišnico uvedel inšpekcijski postopek, podatke o bolnikih umaknili

pripravilo uredništvo za notranjo politiko

Ljubljana/Izola, 11. marca - Izvidi in napotnice Slovencev, ki so se naročili na pregled v bolnišnici Izola od začetka leta 2016, so bili dostopni kar prek Googla, poroča portal Slo-Tech. Informacijski pooblaščenec je zoper bolnišnico uvedel inšpekcijski postopek zaradi neustreznega zavarovanja osebnih in posebne vrste osebnih podatkov, bolnišnica jih je umaknila v soboto.