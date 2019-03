Izolska bolnišnica: Podatki na spletu povezani z lani odpravljeno varnostno ranljivostjo pri spletnem naročanju

Izola, 11. marca - V izolski bolnišnici so v zvezi z dostopom do podatkov o njihovih bolnikih prek iskalnika Google pojasnili, da ni šlo za uhajanje podatkov iz njihovega internega bolnišničnega informacijskega sistema. Rezultati pri spletnem iskanju so bili povezani z varnostno ranljivostjo spletne strani za storitev spletnega naročanja, ki so jo lani ukinili.