Informacijski pooblaščenec zoper izolsko bolnišnico uvedel inšpekcijski postopek

Ljubljana, 11. marca - Informacijski pooblaščenec je zoper izolsko bolnišnico uvedel inšpekcijski postopek zaradi neustreznega zavarovanja osebnih in posebne vrste osebnih podatkov. Pri pooblaščencu so ob tem za STA pojasnili, da so bili o možnosti dostopa do osebnih podatkov bolnikov prek Googla obveščeni v petek, bolnišnica jih je umaknila v soboto.