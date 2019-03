Slo-Tech: Do podatkov zdravstvenega stanja Primorcev kar prek Googla

Ljubljana/Izola, 11. marca - Izvidi in napotnice Slovencev, ki so se naročili na pregled v bolnišnici Izola od začetka leta 2016, so bili dostopni kar prek Googla, poroča spletni portal Slo-Tech. Kot piše, vse kaže, da je IT-sistem avtomatično objavljal izvide in napotnice na spletu. Informacijski pooblaščenec je v petek bolnišnici odredil umik dokumentov s spleta.