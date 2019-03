Poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi še naprej razdvajajo ministrstvo in sindikate

Ljubljana, 11. marca - Ministrstvo za zdravje ter sindikati in zbornica zdravstvene nege tudi po današnjem sestanku ostajajo na nasprotnih bregovih glede dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih. Sindikati in zbornica vztrajajo pri dokumentu, ki ga je pripravil razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego. Za ministrstvo pa ta ni sprejemljiv.