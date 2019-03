Ministrstvo poslalo sindikatom osnutek dokumenta o kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi

Ljubljana, 6. marca - Ministrstvo za zdravje je trem pristojnim sindikatom poslalo osnutek dokumenta o temeljnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v zdravstveni negi, so danes sporočili z ministrstva. Ob tem so za ponedeljek napovedali sestanek o vsebini osnutka, na katerega so povabili predstavnike sindikatov ter zbornice zdravstvene in babiške nege.