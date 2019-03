Na tradicionalnem posvetu komisije za enake možnosti o neenakopravnosti žensk v znanosti

Ljubljana, 7. marca - Na ministrstvu poteka tradicionalni posvet v organizaciji Komisije za enake možnosti na področju znanosti. Tokrat so se osredotočili na to, kako doseči, da enkratni ukrepi za povečanje enakopravnosti v znanosti postanejo tudi dolgoročne spremembe. Prizadevanja za enakopravno vlogo žensk v znanosti še niso dosegla zadovoljivega cilja, so menili.