Ženske v znanosti se na raziskovalni poti soočajo z mnogimi izzivi

Ljubljana, 14. decembra - Sogovornice in sogovorniki iz znanstvenih krogov so danes soočili mnenja o perspektivah žensk v znanosti in tehnologiji. Na posvetu so med drugim pozvali k iskanju rešitev glede problematike zastajanja raziskovalnega dela v času porodniškega dopusta in glede obveznosti večmesečnega neprekinjenega udejstvovanja v tujini kot pogoja za napredovanje.