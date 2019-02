Danes obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Ljubljana, 11. februarja - Po svetu se danes obeležuje mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ob tem poudarjajo, da si v Sloveniji prizadevamo ustvariti spodbudno, vključujoče in etično raziskovalno okolje, ki bo dosledno upoštevalo načela enakosti spolov v znanosti. Vendar je napredek na tem področju še vedno prepočasen.