Pred socialnimi partnerji pogajanja o šestem socialnem sporazumu

piše Matej Luzar

Ljubljana, 10. marca - Socialni partnerji bodo prihodnji teden začeli pogajanja o predlogu socialnega sporazuma, ki ga je ta teden brez predhodnih usklajevanj predstavila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Če bo sprejet, bo to šesti socialni sporazum v samostojni Sloveniji. Prejšnji, ki so ga partnerji podpisali za leti 2015 in 2016, se je obdržal manj kot leto dni.