ZSSS za sprejem novega družbenega dogovora

Ljubljana, 5. februarja - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira sprejem novega družbenega dogovora, ki bi po njihovem mnenju prinesel večjo blaginjo delavcem, upokojencem in mladim. Zavzeli so se tudi za obuditev delovanja strokovnega odbora ESS za finance in gospodarstvo pri ministrstvu za finance ter za ustanovitev sveta za blaginjo pri ministrstvu za delo.