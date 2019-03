GZS za rast plač na osnovi rasti produktivnosti

Ljubljana, 6. marca - Socialni sporazum za prenovo plačnega sistema v gospodarstvu in rast plač v obdobju 2019-2025, ki so ga pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), predvideva 24-odstotni dvig povprečne bruto plače do leta 2025. Na GZS poudarjajo, da je predpogoj za to hitrejša rast produktivnosti dela, ki bi se morala v navedenem obdobju skoraj podvojiti.