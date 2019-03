GZS s predlogom prenove plačnega sistema

Ljubljana, 1. marca - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so pripravili predlog za prenovo plačnega sistema ter ga danes predložili vsem reprezentativnim sindikatom in delodajalskim organizacijam s povabilom na srečanje. Predlog izhaja iz pobud socialnih partnerjev v kolektivnih pogodbah dejavnosti gospodarstva, so sporočili z GZS.