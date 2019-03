Uvod v usklajevanja o ukrepih v javnem sektorju

Ljubljana, 6. marca - Predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade so se danes srečali na uvodnem prvem sestanku pred letošnjimi usklajevanji o odprtih zadevah. Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so predvsem pregledali uresničevanje zavez iz stavkovnih sporazumov z decembra lani in se pogovarjali o dinamiki usklajevanj za naprej.