Sojenje za uboj v Krčevini preloženo na konec marca

Ptuj, 6. marca - Na ptujskem sodišču bi se danes moralo začeti sojenje Janku Tomiću, ki mu tožilstvo očita uboj in tri poskuse uboja v strelskem obračunu maja lani na njegovem domu v Krčevini pri Ptuju. Obtoženega so zjutraj pripeljali na sodišče, a so narok preklicali zaradi nenadne bolezni odvetnice Stanke Firm Gavez, je pojasnil sodnik Marjan Strelec.