Strelec in dva napadalca iz Krčevine pri Vurberku v priporu

Maribor, 28. maja - Mariborski policisti so v nedeljo zvečer pred preiskovalno sodnico ptujskega sodišča privedli tri moške, povezane s sobotnim obračunom v Krčevini pri Ptuju, ki se je končala s smrtjo enega od udeležencev. Sodnica je zoper 51-letnega strelca in zoper moška, stara 25 in 29 let, ki sta bila del združbe ustreljenega, odredila sodno pridržanje.