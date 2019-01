V Podravju lani manj najhujših nasilnih kaznivih dejanj

Maribor, 13. januarja - V Podravju je lani prišlo do upada najbolj krutih kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Kot kaže statistika Policijske uprave Maribor, so v letu 2018 zabeležili po en umor in uboj, en poskus umora ter šest poskusov ubojev. Slika je tako precej manj krvava kot leto prej, ko je prišlo do kar petih umorov, dveh ubojev ter treh poskusov umora.