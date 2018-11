Strelec iz obračuna v Krčevini ne priznava očitkov za uboj

Ptuj, 5. novembra - Medtem ko je trojica vpletenih v majski obračun v Krčevini pri Ptuju že junija priznala kaznivi dejanji nasilništva in poškodovanja tuje lastnine, so na ptujskem sodišču danes izvedli še preobravnavni narok za 51-letnega Janka Tomića. Tožilstvo mu očita uboj in tri poskuse uboja, sam pa krivde ni priznal, saj naj bi šlo za silobran.