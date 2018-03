Inštitut 8. marec prejel več deset izpovedi žrtev spolnega nadlegovanja

Ljubljana, 8. marca - Inštitut 8. marec je sredi februarja začel kampanjo #jaztudi in vzpostavil spletno stran, na kateri zbira osebna pričevanja žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja. Doslej je svojo zgodbo delilo že več kot 40 ljudi različnih starostnih skupin in spolov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica inštituta Nika Kovač.