Helikopterji SV februarja 58-krat poleteli na pomoč, februarja lani 19-krat

Ljubljana, 5. marca - Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske (SV) so februarja v reševalnih akcijah posredovale že 58-krat, lani 19-krat. Sodelovale so pri 13 reševanjih v gorah, 42-krat so poskrbele za nujne helikopterske prevoze, dvakrat prepeljale inkubator in sodelovale pri gašenju požara na območju južnoprimorske regije, so zapisali na spletni strani SV.