Na Počku usposabljanje letalskih in helikopterskih posadk

Postojna, 11. februarja - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku bo od danes do četrtka potekalo usposabljanje pilotov letal SV in zavezniških helikopterskih posadk pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka z letali Pilatus PC-9M hudournik in helikopterji tipa HH-60. Usposabljanje bo potekalo v času med 9. in 12., 13. in 16. ter 18. in 21. uro.