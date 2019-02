Helikopter Slovenske vojske v prvi polovici februarja posredoval 20-krat

Ljubljana, 18. februarja - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so v prvi polovici februarja poletele na pomoč že 20-krat, kar je več kot v enakem obdobju lani, ko so posredovale 12-krat, so sporočili z ministrstva za obrambo. Pri tem so prepeljale 23 poškodovanih ali obolelih in naletele 26 ur.