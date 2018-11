Helikopterji Slovenske vojske letos 600-krat poleteli na pomoč

Ljubljana, 30. novembra - Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske so letos v reševalnih akcijah posredovale že 600-krat. Sodelovale so pri 192 reševanjih v gorah, 347-krat so poskrbele za nujne helikopterske prevoze, 52-krat prepeljale inkubator in devetkrat sodelovale pri gašenju požarov, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.