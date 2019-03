Na Ptuju množičen obisk mednarodne pustne povorke

Ptuj, 3. marca - Tradicionalno 59. Kurentovanje na Ptuju je danes doživelo vrhunec z mednarodno karnevalsko povorko, ki si jo je v sončnem in spomladanskem vremenu znova prišlo ogledati okoli 45.000 ljudi. Na čelu povorke je bil 17. princ karnevala baron Jakob Zekel Videmski, ki so mu sledile številne domače in tuje maske na čelu z domačimi kurenti.