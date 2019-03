Vrhunec pustnih norčij danes na Ptuju, v Cerknem in Cerknici

Ptuj, 3. marca - Pustna nedelja je tudi tokrat rezervirana za nekatere največje in najbolj tradicionalne povorke, ki pomenijo vrhunec pustnih norčij pred pustnim torkom in dokončnim pokopom pusta. Ena največjih današnjih prireditev bo tradicionalna mednarodna povorka na Ptuju, kot vsako leto, pa tudi tokrat veliko ljudi pričakujejo v Cerknem in Cerknici.