Na ljubljanskih ulicah Zmajev karneval

Ljubljana, 2. marca - Veliki zeleni zmaj je na današnjo pustno soboto tradicionalno popeljal pustne šeme in druge ljubitelje pusta po ljubljanskih ulicah do Kongresnega trga, kjer je potekalo pustno rajanje. Tema letošnjega karnevala so bili pravljični junaki, poseben del pa je bil tudi letos namenjen značilnim etnološkim maskam.