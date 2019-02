Maškare kot znanilke pomladi, kot blagovne znamke in priložnost za zaslužek

piše Polona Šega

Ljubljana, 27. februarja - Potem ko je po cerkvenem koledarju že godoval sv. Valentin, ki prinese ključe od korenin, in so po zakonih narave zacveteli telohi in zvončki, bodo kot znanilke pomladi v skladu s kulturno dediščino v teh dneh prišle na plano še maškare. Pustne skupine ponekod že od novega leta šivajo kostume, na Ptuju pa se je v soboto začelo 59. Kurentovanje.