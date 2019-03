Množica Indijcev ob meji s Pakistanom čaka na izpustitev pilota

New Delhi/Islamabad, 1. marca - Številni Indijci so se danes zbrali v bližini mejnega prehoda s Pakistanom, kjer bodo pakistanske oblasti po napovedih indijskim predale ujetega vojaškega pilota. Pakistan namerava danes delno odpreti tudi svoj zračni prostor in dovoliti letalski promet na štirih svojih letališčih, poročajo tuje tiskovne agencije.