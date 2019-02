Indija od Pakistana zahteva izpustitev pilota

New Delhi/Islamabad, 27. februarja - Indija je danes zahtevala, da Pakistan nemudoma izpusti pilota indijskega vojaškega letala, ki so ga sestrelile pakistanske sile. Iz Pakistana so medtem sporočili, da so zajeli le enega pilota in ne dveh, kot so sprva trdili ter objavili video ujetega pilota. Napetosti med sosedama se tako kljub mednarodnim pozivom še stopnjujejo.