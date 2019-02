Pakistan pripravljen izpustiti indijskega pilota

New Delhi/Islamabad, 28. februarja - Pakistan je pripravljen izpustiti indijskega vojaškega pilota, če bi to umirilo napetosti z Indijo, so danes sporočili s pakistanskega zunanjega ministrstva. Indijski premier Narendra Modi pa je v prvem odzivu na najnovejši konflikt s sosednjo državo pozval sodržavljane, naj se združijo proti sovražniku.