Po napadu v Kašmirju Modi grozi Pakistanu z močnim odgovorom

New Delhi, 15. februarja - Indijski premier Narendra Modi je danes zagrozil Pakistanu, da bo plačal visoko ceno zaradi četrtkovega samomorilskega napada na konvoj indijskih varnostnih sil v indijskem delu Kašmirja, v katerem je bilo ubitih najmanj 46 vojakov. Zaradi napada so v New Delhiju na pogovor poklicali pakistanskega veleposlanika.