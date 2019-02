Turistična agencija STA potovanja odslej Nomago Travel

Ljubljana, 21. februarja - Turistična agencija STA potovanja, ki je septembra lani postala del skupine Nomago, se je zdaj tudi uradno preimenovala v Nomago Travel. Družba znotraj skupine, katere glavna dejavnost so avtobusni prevozi, skrbi za potovalne storitve in razvoj mobilnostnih rešitev, so sporočili iz Nomaga.