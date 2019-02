Evtanazija po mnenju udeležencev posveta ne sme biti politična tema

Ljubljana, 20. februarja - Umiranje je sestavni del našega življenja, skrb svojcev in skupnosti pa je, da je dostojanstveno. Na kakšen način in pod kakšnimi pogoji, je odprto vprašanje, je na posvetu o evtanaziji v organizaciji Foruma starejših SD dejal predsednik Franc Hočevar. Udeleženci posveta so med drugim poudarili, da evtanazija ne bi smela biti politično vprašanje.