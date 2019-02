Evtanazija med različnimi težnjami varovanja človekovih pravic

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 16. februarja - V družbi ponovno izpostavljena razprava o evtanaziji oziroma zdravniški pomoči pri samomoru zagovornike in nasprotnike postavlja na nasprotne bregove pri zagovarjanju človekovih pravic. Prvi pri svojih argumentih izpostavljajo pravice do osebnega dostojanstva, avtonomije in samoodločanja, drugi pa poudarjajo nedotakljivost človeškega življenja.