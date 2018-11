Danes izrek sodbe nekdanjemu zdravniku na nevrološki kliniki Radanu

Ljubljana, 6. novembra - Senat ljubljanskega okrožnega sodišča bo po skoraj triletnem sojenju danes izrekel sodbo nekdanjemu zdravniku na nevrološki kliniki Ivanu Radanu. Tožilstvu mu očita uboje štirih bolnikov, ponarejanje listin, neupravičeno slikovno snemanje in zlorabo uradnega položaja ter predlaga izrek 20 let zapora in prepoved opravljanja zdravniškega poklica.