Primorske novice o pravici do evtanazije v Sloveniji (31. 1.)

Koper, 30. januarja - Jasna Arko v komentarju Dopustiti človeku dostojno slovo piše o evtanaziji in o tem, kako stroka v Sloveniji evtanazijo odločno zavrača ter raje izpostavlja krepitev paliativne oskrbe. Če je bolnik neprisebno bitje, ki je odvisno od pomoči negovalcev, to ni več dostojno življenje in bi zato moral vsakdo imeti to pravico, ugotavlja avtorica.