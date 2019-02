Festival gorniškega filma na velikem platnu predstavlja svet gora in pustolovščin

Ljubljana, 18. februarja - S projekcijo filma Free Solo, za katerega velja veliko zanimanje, se bo danes začel Festival gorniškega filma, ki bo že 13. zapored svet gora, narave in pustolovščin prinesel na velika platna. Do 24. februarja se bo zvrstilo 32 filmov na štirih prizoriščih v Ljubljani, Domžalah, Celju in Radovljici, ki jih bo pospremilo tudi šest predavanj.